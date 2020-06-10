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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

10 Haziran 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size daha önceki inkârcıların haberleri gelmedi mi? Onlar işledikleri kötülüklerin cezasını tattılar. Âhiretteki azapları ise çok daha acıklı olacaktır.

Tegabün Sûresi: 5

HADİS:

Komşuna iyilik et ki, olgun mü’min olasın. Kendin için istediğini başkaları için de iste ki, gerçek Müslüman olasın.

Camiü’s-Sağir, No:67

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