Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Peygamberleri onlara apaçık mu’cizeler getirdiği zaman, onlar “Bize bir insan mı yol gösterecek?” demişlerdi. Onlar inkâr ederek hak ve hakikatten yüz çevirdiler.

Tegabün Sûresi: 6

HADİS:

Çok gülme; çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

Camiü’s-Sağir, No:67