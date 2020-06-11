11 Haziran 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Peygamberleri onlara apaçık mu’cizeler getirdiği zaman, onlar “Bize bir insan mı yol gösterecek?” demişlerdi. Onlar inkâr ederek hak ve hakikatten yüz çevirdiler.
Tegabün Sûresi: 6
HADİS:
Çok gülme; çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
Camiü’s-Sağir, No:67
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