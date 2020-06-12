Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, sen onlara de ki: “Evet Rabbime yemin olsun ki sizler mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da dünyada yaptıklarınız sizlere haber verilecektir.”

Tegabün Sûresi: 7

HADİS:

Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü o, ancak Allah’tan hakkını almasını ister. Muhakkak Allah hiçbir hakkını geri çevirmez.

Camiü’s-Sağir, No:68