12 Haziran 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm, sen onlara de ki: “Evet Rabbime yemin olsun ki sizler mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da dünyada yaptıklarınız sizlere haber verilecektir.”
Tegabün Sûresi: 7
HADİS:
Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü o, ancak Allah’tan hakkını almasını ister. Muhakkak Allah hiçbir hakkını geri çevirmez.
Camiü’s-Sağir, No:68
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.