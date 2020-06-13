Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ve Resulüne ve inzal buyurduğumuz Nur olan Kur’ân’a iman edin. Allah sizin amellerinizden hakkıyla haberdardır. Tegabün Sûresi: 8 HADİS: Allah’tan korkun. Nasıl onların sizin hakkınızı gözetmelerini istiyorsanız, siz de çocuklarınız arasında adaletli davranın. Camiü’s-Sağir, No: 70

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