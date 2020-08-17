Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O bahçe sahipleri sabah mahsullerini toplayacaklarına dair yemin ettiler. “İnşaallah!” diye Allah’ın iznini hiç düşünmemişlerdi. Onlar uykuda iken Rabbinden gelen bir afet o bahçeyi harab etti.

Kalem Sûresi: 17-19

HADİS:

Sevdiğini ölçülü sev; bir gün gelir sevmediğin biri olabilir. Sevmediğini de ölçülü olarak sevme; bir gün gelir dostun olabilir.

Camiü’s-Sağir, No: 138