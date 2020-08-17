17 Ağustos 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O bahçe sahipleri sabah mahsullerini toplayacaklarına dair yemin ettiler. “İnşaallah!” diye Allah’ın iznini hiç düşünmemişlerdi. Onlar uykuda iken Rabbinden gelen bir afet o bahçeyi harab etti.
Kalem Sûresi: 17-19
HADİS:
Sevdiğini ölçülü sev; bir gün gelir sevmediğin biri olabilir. Sevmediğini de ölçülü olarak sevme; bir gün gelir dostun olabilir.
Camiü’s-Sağir, No: 138
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