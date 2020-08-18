Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz hiç inanan ve Müslüman olup Allah’a teslim olanlarla mücrimleri bir tutar mıyız? Kalem Sûresi: 35 HADİS: Şu üç şey sebebiyle Arapları sevin: 1. Ben Arap olduğum için. 2. Kur’ân Arapça olduğu için. 3. Cennette Arapça konuşulacağı için.

Camiü’s-Sağir, No: 140

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