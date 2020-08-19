Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Size ne oluyor ve nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa sizin ders aldığınız başka bir kitabınız mı var? Kalem Sûresi: 35-36 HADİS: Kendi kusurunu bilmen, seni başkalarının kusurunu araştırmaktan alıkoysun. Camiü’s-Sağir, No: 141

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