Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gerçeklerin ortaya çıktığı gün onlar secdeye dâvet edilirler, ama buna güçleri yetmez. Kalem Sûresi: 42 HADİS: Mü’minin yitik malı olan ilmi elde ettiğinizde, onu kaybolmaktan koruyunuz. Camiü’s-Sağir, No: 142

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