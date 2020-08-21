Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gözleri dehşetten baygın düşmüş ve her taraflarını zillet kuşatmıştır. Onlar dünyada sapasağlamken secdeye dâvet edilmişlerdi, ama secde etmemişlerdi. Kalem Sûresi: 43 HADİS: Mü’minin ferasetinden sakınınız. Çünkü o Allah’ın nuru ile bakar ve O’nun muvaffak kılmasıyla konuşur.

Camiü’s-Sağir, No: 144

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