Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kur’ân’ı inkâr edenleri Bana bırak! Biz onların inkâr ve isyanlarından dolayı nimetler içinde iken yavaş yavaş hiç bilmedikleri ve ummadıkları bir taraftan azabımıza yaklaştıracağız.

Kalem Sûresi: 44

HADİS:

Dünyadan sakınınız. Çünkü dünya Harut ve Marut’tan daha fazla büyüleyicidir.

Camiü’s-Sağir, No: 144