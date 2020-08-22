22 Ağustos 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kur’ân’ı inkâr edenleri Bana bırak! Biz onların inkâr ve isyanlarından dolayı nimetler içinde iken yavaş yavaş hiç bilmedikleri ve ummadıkları bir taraftan azabımıza yaklaştıracağız.
Kalem Sûresi: 44
HADİS:
Dünyadan sakınınız. Çünkü dünya Harut ve Marut’tan daha fazla büyüleyicidir.
Camiü’s-Sağir, No: 144
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