24 Ağustos 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şâyet ona (Yunus’a) Rabbinden bir nimet erişmeseydi kınanmış bir halde çıplak bir yere atılıp giderdi. Rabbi onun duâsına cevap verdi ve onu salih kullarından kıldı.
Kalem Sûresi: 49-50
HADİS:
Zulümden sakınınız. Çünkü zulmün cezasından daha sür’atli gelen hiçbir ceza yoktur.
Camiü’s-Sağir, No: 147
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