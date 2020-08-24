Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şâyet ona (Yunus’a) Rabbinden bir nimet erişmeseydi kınanmış bir halde çıplak bir yere atılıp giderdi. Rabbi onun duâsına cevap verdi ve onu salih kullarından kıldı.

Kalem Sûresi: 49-50

HADİS:

Zulümden sakınınız. Çünkü zulmün cezasından daha sür’atli gelen hiçbir ceza yoktur.

Camiü’s-Sağir, No: 147