Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O kâfirler Kur’ân’ı işittiklerinde hasetlerinden neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Onlar hâlâ, “O bir mecnundur!” diyorlar. Halbuki o Kur’ân, âlemler için birer öğüttür.

Kalem Sûresi: 51-52

HADİS:

Ziraat yapınız. Çünkü o mübarektir. Bir de orada [ektiğiniz yerde] bostan korkuluklarını çokça yapınız.

Camiü’s-Sağir, No: 148