25 Ağustos 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O kâfirler Kur’ân’ı işittiklerinde hasetlerinden neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Onlar hâlâ, “O bir mecnundur!” diyorlar. Halbuki o Kur’ân, âlemler için birer öğüttür.
Kalem Sûresi: 51-52
HADİS:
Ziraat yapınız. Çünkü o mübarektir. Bir de orada [ektiğiniz yerde] bostan korkuluklarını çokça yapınız.
Camiü’s-Sağir, No: 148
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