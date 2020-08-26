Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Haktır ve hakikattır. Nedir hak ve hakikat olan? O hak günü olan kıyamettir. Sen onun dehşetini nereden bileceksin? Hakka Sûresi: 1-3 HADİS: En güzel Kur’ân okuyan insan, okurken Allah’tan korktuğunu anladığın kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 149

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