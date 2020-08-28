Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Semud ve Âd kavimleri de o korkunç günü inkâr etmişlerdi. Semûd kavmi, şiddetli bir sesle helâk oldu. Âd kavmi ise dehşetli ve dondurucu bir kasırga ile helâke uğradı. Hakka Sûresi: 4-5 HADİS: İdareci olduğunuzda iyilikle muamele edin. İdareniz altındakilerin kusurlarını affedin. Camiü’s-Sağir, No: 150

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