Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Firavun ile ondan öncekiler de, Lût kavmi de büyük günah işlediler. Onlar Rablerinin gönderdiği peygamberlere karşı geldiler; Allah da onları şiddetli bir azapla cezalandırdı. Hakka Sûresi: 9-10 HADİS: Namazda saflarınızı düzgün tutunuz. Camiü’s-Sağir, No: 152

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