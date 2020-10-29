Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Firavun, peygambere itaat etmedi ve isyan etti; Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık. Müzzemmil Sûresi: 16 HADİS: Allah, ümmetimden biri için hayır dilerse, kalbine Ashabımın sevgisini koyar. Camiü’s-Sağir, No: 230

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