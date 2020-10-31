Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün öyle dehşetli bir gündür ki şiddetinden sema yarılmış ve Allah’ın vaadi yerine getirilmiştir. Müzzemmil Sûresi: 18 HADİS: Allah bir millet hakkında kötülük dilerse, idarelerini israfçı ve zevkine düşkün kimselere havale eder. Camiü’s-Sağir, No: 232

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