Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...İşte bütün bunlar bir öğüt ve nasihattir. Dileyen Rabbinin rızâsına ulaştıracak bir yol tutar. Müzzemmil Sûresi: 19 HADİS: Allah bir topluluğa azap vermek istediğinde o azap bütün fertlerine isabet eder. Sonra da o amellerine göre diriltilirler. Camiü’s-Sağir, No: 233

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