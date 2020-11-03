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3 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

03 Kasım 2020, Salı 00:14
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’tan af ve mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah Gafûr’dur, günahlarınızı affeder; Rahîm’dir, merhamet ve şefkat sahibidir.

Müzzemmil Sûresi: 20

HADİS:

Allah, bir kulunun ruhunu bir yerde almak istediğinde, onun için orada bir ihtiyaç meydana getirir.

Camiü’s-Sağir, No: 236

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