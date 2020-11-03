Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan af ve mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah Gafûr’dur, günahlarınızı affeder; Rahîm’dir, merhamet ve şefkat sahibidir. Müzzemmil Sûresi: 20 HADİS: Allah, bir kulunun ruhunu bir yerde almak istediğinde, onun için orada bir ihtiyaç meydana getirir. Camiü’s-Sağir, No: 236

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