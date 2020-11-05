Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Elbiseni temizle. Azaba sebep olacak şeylerden uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma ve ihtiraslı olma. Müddessir Sûresi: 4-6 HADİS: Allah bir millet için kıtlık vermeyi istediğinde semadan bir nidâ edici şöyle bağırır: “Ey mideler genişleyin. Ey gözler doymayın. Ey bereket kalk.” Camiü’s-Sağir, No: 239

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