Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah dilediğini ve lâyık olanı rahmetine eriştirir; zalimler için ise pek acı ve acıklı bir azap hazırlamıştır.

İnsan Sûresi: 31

HADİS:

İki Müslüman karşılaştığında birbirleriyle müsafaha yapsın. Allah’a hamdeder ve karşılıklı olarak birbirleri için mağfiret dilerlerse ikisinin de günahları bağışlanır.

Camiü’s-Sağir, No: 282