02 Aralık 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O Allah dilediğini ve lâyık olanı rahmetine eriştirir; zalimler için ise pek acı ve acıklı bir azap hazırlamıştır.
İnsan Sûresi: 31
HADİS:
İki Müslüman karşılaştığında birbirleriyle müsafaha yapsın. Allah’a hamdeder ve karşılıklı olarak birbirleri için mağfiret dilerlerse ikisinin de günahları bağışlanır.
Camiü’s-Sağir, No: 282
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.