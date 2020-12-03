Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Birbiri arkasından gönderilen meleklere ve peygamberlere yemin olsun. Ve rüzgâr ve hava gibi esip Allah’ın emrini her yere yayanlara...

Mürselât Sûresi: 1-2

HADİS:

İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp birisi diğerine selâm verdiğinde Allah’a en çok sevimli olanı arkadaşına daha çok güler yüz gösterendir.

Camiü’s-Sağir, No: 283