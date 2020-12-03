03 Aralık 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Birbiri arkasından gönderilen meleklere ve peygamberlere yemin olsun. Ve rüzgâr ve hava gibi esip Allah’ın emrini her yere yayanlara...
Mürselât Sûresi: 1-2
HADİS:
İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp birisi diğerine selâm verdiğinde Allah’a en çok sevimli olanı arkadaşına daha çok güler yüz gösterendir.
Camiü’s-Sağir, No: 283
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