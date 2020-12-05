05 Aralık 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O günü inkâr edenlerin vay haline! Biz sizi hor ve hakir bir sudan yaratmadık mı?
Mürselât Sûresi: 19-20
HADİS:
Biriniz bir meclise vardığında kendisine yer verilirse oraya otursun. Yoksa baksın, gördüğü boş yere otursun.
Camiü’s-Sağir, No: 287
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