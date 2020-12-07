Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O günü inkâr edenlerin vay haline! Biz sizi hor ve hakir bir sudan yaratmadık mı?

Mürselât Sûresi: 19-20

HADİS:

Biriniz bir meclise vardığında kendisine yer verilirse oraya otursun. Yoksa baksın, gördüğü boş yere otursun.

Camiü’s-Sağir, No: 287