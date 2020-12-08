Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra onu (insanı) ana rahminde sağlam bir yere yerleştirdik. Belli bir süre orada tutup büyüttük... Mürselât Sûresi: 21-22 HADİS: Biriniz bir meclise gittiğinde selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalktığında da yine selâm versin. Birincisi diğerinden daha üstün değildir. Camiü’s-Sağir, No: 288

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