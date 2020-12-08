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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

08 Aralık 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sonra onu (insanı) ana rahminde sağlam bir yere yerleştirdik. Belli bir süre orada tutup büyüttük...

Mürselât Sûresi: 21-22

HADİS:

Biriniz bir meclise gittiğinde selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalktığında da yine selâm versin. Birincisi diğerinden daha üstün değildir.

Camiü’s-Sağir, No: 288

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