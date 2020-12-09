Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yazıklar olsun öldükten sonra dirilmeyi yalanlayanlara! Biz yeryüzünü sizin emrinize vermedik mi? Mürselât Sûresi: 24-25 HADİS: Kişi sevabını Allah’tan bekleyerek ailesine bir harcamada bulunduğunda bu kendisi için sadâka olur. Camiü’s-Sağir, No: 289

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