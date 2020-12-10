Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünde sabit dağlar yarattık ve size ondan tatlı sular çıkarttık. Yazıklar olsun öldükten sonra dirilmeyi ve hesabı inkâr edenlere! Mürselât Sûresi: 27-28 HADİS: Birinizin ayakkabısının bağı bile kopsa “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” desin. Çünkü bu da bir musîbettir. Camiü’s-Sağir, No: 291

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