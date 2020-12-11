Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün onlar kabirlerinden çıkarılır da “Haydi inkâr ettiğiniz şeye doğru yürüyün!” denir. Mürselât Sûresi: 29 HADİS: Kadın, geceleyin kocasının yatağını terk ederse sabaha kadar melekler ona lânet ederler. Camiü’s-Sağir, No: 293

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