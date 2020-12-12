Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yazıklar olsun o günün azabını ve hesabını inkâr edenlere! Mürselât Sûresi: 34 HADİS: Kul tevbe ettiğinde Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun organlarına unutturur. İşlediği yerdeki izlerini de yok eder. Camiü’s-Sağir, No: 296

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