Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün dillerin tutulduğu gündür; konuşamazlar. Özür beyanına dahi izin verilmez. Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere! Mürselât Sûresi: 35-37 HADİS: Biriniz esnediğinde elini ağzını kapatsın. Çünkü şeytan, esneyince içeri girer. Camiü’s-Sağir, No: 297

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