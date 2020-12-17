Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkan takva sahipleri o gün gölgelerin altında ve pınarların başındadır. Canlarının istediği bütün meyveler yanlarındadır. Mürselât Sûresi: 41-42 HADİS: İki Müslüman musafaha ettiklerinde daha elleri birbirinden ayrılmadan günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 303

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