Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara “Dünyadaki amelinizin karşılığı olarak afiyetle yiyin ve için!” denir. İyilik ve salih amel işleyen kullarımıza Biz işte böyle mükâfat veririz. Mürselât Sûresi: 43-44 HADİS: Malî yardım yapmak istediğinde hemen ver. Camiü’s-Sağir, No: 304

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