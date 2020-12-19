Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mücrimler siz dünyada azıcık nasiplenin! Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere! Mürselât Sûresi: 46-47 HADİS: Kadın kocasından başka erkekler için güzel koku sürünürse bu onun için ancak ateş ve ahiret için utanç olur. Camiü’s-Sağir, No: 305

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