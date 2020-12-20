Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara “Allah’ın huzurunda rükûa gidin!” denilince rükû yapmazlar. Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere! Mürselât Sûresi: 48-49 HADİS: Biriniz bir şey temenni ettiğinde ne istediğine dikkat etsin. Çünkü hangi dileklerinin kabul edileceğini bilmez. Camiü’s-Sağir, No: 306

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