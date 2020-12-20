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20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

20 Aralık 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara “Allah’ın huzurunda rükûa gidin!” denilince rükû yapmazlar. Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere!

Mürselât Sûresi: 48-49

HADİS:

Biriniz bir şey temenni ettiğinde ne istediğine dikkat etsin. Çünkü hangi dileklerinin kabul edileceğini bilmez.

Camiü’s-Sağir, No: 306

Etiketler: ayet, hadis
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