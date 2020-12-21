Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Büyük ve önemli haberi mi soruyorlar? Üzerinde ihtilâf edip durdukları... Elbette, yakın zamanda ölüm gelince bilecekler. Mürselât Sûresi: 2-4 HADİS: Biriniz Allah’tan dilekte bulunduğunda bolca istesin. Çünkü Rabbinden istemektedir. Camiü’s-Sağir, No: 307

Okunma Sayısı: 392

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.