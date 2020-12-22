Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz sizi yeryüzüne yerleştirmedik mi? Dağları hazineli kazıklar yapmadık mı? Nebe Sûresi: 6-7 HADİS: Eğer insanlar cemaatle kılınan yatsı ve sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa ona gelirlerdi. Camiü’s-Sağir, No: 309

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