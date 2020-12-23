Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Uykunuzu dinlenme vasıtası, gecenizi bir örtü yaptık. Gündüzü geçiminize ayırdık. Nebe Sûresi: 9-11 HADİS: Kişi ilim öğrenirken ölürse şehit olarak ölmüş olur. Camiü’s-Sağir, No: 311

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.