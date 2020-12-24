Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerinizde yedi sağlam semayı bina ettik. Gökyüzüne aydınlanmanız ve ısınmanız için parlak bir kandil astık. Nebe Sûresi: 12-13 HADİS: Kalbinize başkasındaki bir nimete karşı hased duygusu gelirse, o duyguya uyarak haddi aşmayın. Camiü’s-Sağir, No: 318

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