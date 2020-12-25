Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bulutlardan sizin için şarıl şarıl sular indirdik. O su ile yerden daneler ve bitkiler çıkarttık. Onlardan meyveli ağaçlar ve bahçeler yaptık. Nebe Sûresi: 14-16 HADİS: Bir konuda hüküm verdiğinizde âdil davranın. Camiü’s-Sağir, No: 321

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