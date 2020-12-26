Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz hüküm günü de belirlenmiştir. Sura üflediğimiz gün bölük bölük mahşere gelirsiniz Nebe Sûresi: 17-18 HADİS: Şüphesiz Allah ihsan sahibidir, iyilik ve ihsan sahiplerini sever Camiü’s-Sağir, No: 321

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