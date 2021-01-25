Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İhlâsla kulluk ve ibâdet eden “ebrâr” nimetlerle dolu Cennetlerdedir. İnfitar Sûresi: 13 HADİS: Birinizin lokması yere düştüğünde, üzerindeki rahatsız edici şeyleri temizledikten sonra yesin. Onu şeytana bırakmasın. Çünkü bereketin yemeğin hangi parçasında olduğunu bilemez. Camiü’s-Sağir, No: 381

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.