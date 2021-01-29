Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere! Hesap gününü, hesaba çekileceğini inkâr edenlere! Mutaffifîn Sûresi: 10-11 HADİS: Benden rivayet edilen bir söz işittiğinizde kalpleriniz onu güzel görür, bedeniniz ona itaate meyleder, onu İslâm'ın ruhuna uygun bulursanız o bana aittir Camiü’s-Sağir, No: 388

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