Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: [İman etmeyenler], Cehenneme atılacaklardır. Sonra “İnkâr edip durduğunuz azap işte budur!” denilecektir. Mutaffifîn Sûresi: 16-17 HADİS: ...Kim benim için Vesile’yi dilerse, kendisi için şefaatim kesin vacip olur.

Camiü’s-Sağir, No: 390

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