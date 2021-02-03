Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İhlâsla amel eden iyilerin defteri İlliyyûndadır. İlliyyûnun ne olduğunu bilir misin? O amellerin silinmemek üzere yazıldığı bir kitaptır. Mutaffifîn Sûresi: 18-20 HADİS: Biriniz su içtiğinde içtiği kabın içine nefesini salmasın. Tuvalete girdiğinde tenasül uzvuna sağ eliyle dokunmasın. Sağ eliyle temizlenmesin. Camiü’s-Sağir, No: 391

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