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3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

03 Şubat 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İhlâsla amel eden iyilerin defteri İlliyyûndadır. İlliyyûnun ne olduğunu bilir misin? O amellerin silinmemek üzere yazıldığı bir kitaptır.

Mutaffifîn Sûresi: 18-20

HADİS:

Biriniz su içtiğinde içtiği kabın içine nefesini salmasın. Tuvalete girdiğinde tenasül uzvuna sağ eliyle dokunmasın. Sağ eliyle temizlenmesin.

Camiü’s-Sağir, No: 391

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