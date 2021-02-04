Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ebrar olan ihlâslı salih kullar ise Cennet nimetleri içindedirler. Cennet koltuklarına oturup etrafı temâşâ ederler. Mutaffifîn Sûresi: 22-23 HADİS: Su içtiğinizde emerek için. Ağzınıza dökercesine boşaltmayın. Camiü’s-Sağir, No: 392

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