Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insan! Rabbine kavuşana kadar meşakkat içinde çabalar ve sonunda kavuşursun. İnşikak Sûresi: 6 HADİS: Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasının meşrû isteklerine itaat ederse Cennete girer. Camiü’s-Sağir, No: 393

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