Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Amel defterleri sağdan verilenlerin hesabı çok kolay olacaktır. Sevinçli olarak Cennetteki ehline dönecektir. İnşikak Sûresi: 7-9 HADİS: İnsanlar birinin cenaze namazını kılıp onun iyiliğinden bahsederse Allah şöyle buyurur: “O kişi için bildikleri şeyler hakkındaki şahitliklerini kabul ettim, bilmedikleri kusurlarını da affedeceğim.” Camiü’s-Sağir, No: 394

Okunma Sayısı: 344

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.