Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoktan yaratan da sonra diriltecek olan da Odur. Bürûc Sûresi: 13 HADİS: Bir hususta bir zanna kapıldığınızda onu gerçekmiş gibi kabul etmeyiniz. Şeytan kalbinize haset duygusunu attığında ona uyup zulmetmeyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 405

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