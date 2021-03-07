Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cehennem göz önüne getirilince, insan yaratılış amacını ve görevini hatırlar. Fakat bunun o gün ne faydası var? Fecr Suresi: 23 HADİS: Kul, “Ya Rabbi, ya Rabbi” diye Allah’a duâ ettiğinde Allah şöyle buyurur: “Duâna icabet ediyorum. İste ki sana verilsin.” Camiü’s-Sağir, No: 430

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