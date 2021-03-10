Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan iktidar sahibi olunca kendisine galip gelinmeyeceğini mi zanneder? Beled Sûresi: 5 HADİS: Kişi Kur’ân okur, göğsü de Resulullahın hadisleriyle dopdolu olur, bu konuda kendisinde ince bir anlayış ve meleke de bulunursa o kimse peygamberlerin halifelerinden bir halifedir. Camiü’s-Sağir, No: 440

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